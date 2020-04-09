Глава McDonald’s вдвое уменьшил свою зарплату из-за ситуации с пандемией

Президент и генеральный директор McDonald’s Крис Кемпчински сократил свою зарплату в два раза из-за кризиса, вызванного коронавирусом. Его оклад в этом году должен был составить $1,25 миллиона.

«Хотя наши сопоставимые продажи по всему миру в январе и феврале были сильными, изменения потребительского поведения и различные ограничения из-за коронавируса привели к их существенному снижению», — поясняет Кемчински. В марте показатель уменьшился на 22,2%, в то время как в январе и феврале сопоставимые продажи демонстрировали рост в 7,2%.

На 25% зарплату уменьшат ещё четырем топ-менеджерам компании, передает CNBC.

Сообщается, что затраты McDonald’s в этом году придется уменьшить на $1 миллиард. Это будет сделано за счет отказа от открытия части новых ресторанов и обновления некоторых уже существующих.