Глава Челябинской области самоизолировался – у его пресс-секретаря коронавирус

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе брифинга о ситуации с коронавирусом на Южном Урале заявил, что уйдет на самоизоляцию.

Он пояснил, что такое решение вызвано подтверждением заражения у его пресс-секретаря Сергея Зюся: «Я на брифинг вышел из своего рабочего кабинета, так как в соответствии с установленной процедурой должен уйти на самоизоляцию», — приводит его слова РБК.

Отмечается также, что губернатор перешел на удаленный режим работы и прекратил прямые контакты с семьей после предварительного диагноза своего коллеги.

Состояние обоих, по словам Текслера, находится в норме, он подчеркнул, что самоизоляция никак не повлияет на его работу как главы региона и он продолжит исполнять свои обязанности.