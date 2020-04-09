"Единая Россия" призвала Мишустина разрешить части НКО не платить за аренду

«Единая Россия» предложила распространить на социально ориентированные некоммерческие организации льготы, действующие на малый и средний бизнес, передает ИА «Москва».

Среди них перечислены предоставление налоговых каникул, отсрочки по кредитам, уменьшение страховых взносов с зарплат сотрудникам до 15% и другие. Также единороссы призывают полностью избавить НКО от любых проверок, освободить от оплаты за аренду госимущества. Кроме того, предлагается запретить блокировать таким организациям расчетные счета, а также освободить их от ответственности за неисполнение госконтрактов и разрешить не предоставлять отчеты по субсидиям и грантам.

«Существующие объективные трудности не позволят большинству социально ориентированных НКО выполнить все обязательные формальные процедуры в установленные сроки, что чревато прекращением их деятельности», — говорится в письме генсека партии Андрея Турчака премьеру Михаилу Мишустину.