Без обмана: какой трудовой договор выгоднее заключать на удалёнке

Пандемия изменила рынок труда. Какие профессии сейчас востребованы и по какому договору выгоднее оформляться на дистанционную работу?

Согласно исследованиям порталов Worki и HeadHunter, спрос упал на поваров, официантов, ивент-менеджеров, горничных, администраторов, уборщиков секретарей, фитнес-тренеров, офис-менеджеров. Зато в цене сейчас медработники, репетиторы, курьеры, водители.

В пандемию многие компании перевели сотрудников на удаленную работу. Уволенные ищут новую работу по востребованным направлениям, будучи фрилансерами. Какой договор выгоднее заключать с компаниями при дистанционной работе?

– Это может быть трудовой договор на дистанционную работу, гражданско-правовой договор, который заказчик заключает с физлицом, и гражданско-правовой договор, который заключается человеком как с самозанятым. У всех есть свои плюсы и минусы, – говорит Валентина Митрофанова, директор Института профессионального кадровика.

В случае заключения трудового договора работодатель платит за сотрудника все взносы и предоставляет социальные льготы – больничный и оплачиваемый отпуск. Это максимальные гарантии для сотрудника, но сегодня не каждый работодатель на такое пойдет.

– В случае заключения гражданско-правового договора у физлица нет никаких гарантий, – продолжает Митрофанова. – Работодателю легче его прекратить, достаточно уведомить сотрудника. При этом с зарплаты работника платится налог 13%. В случае заключения гражданско-правового договора с человеком как с самозанятым налог составляет 4% (договор заключен с физлицом) или 6% (договор с юрлицом).

Кстати, чтобы зарегистрироваться в качестве самозанятого, не нужно идти в налоговую. Тем более сейчас это и невозможно. Достаточно оставить заявку на сайте «Мой налог» и установить приложение в мобильном телефоне.