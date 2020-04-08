Верховный суд продолжит рассматривать безотлагательные дела, несмотря на карантин

Ограничительные меры при рассмотрении дел отныне носят рекомендательный характер, говорится на сайте Верховного суда. Теперь суд высшей федеральной инстанции постановил рассматривать все безотлагательные дела.

С 18 марта рассматривались только дела связанные с защитой несовершеннолетнего или недееспособного в случаях, когда законный представитель игнорирует потребности пострадавшего. Также рассмотрению подлежали дела об избрании меры пресечения.

При этом прием граждан возобновлять не будут. Гражданам предлагается направлять документы с помощью почты, в том числе электронной.

«Такие дела» отмечают, что расплывчатые рекомендательные меры позволяют судам вольно использовать эти указания. Так, в Петербурге было перенесено разбирательство по делу «Сети», а в Казани перенесли заседание по делу об отказе в льготном обеспечении лекарством от СМА.