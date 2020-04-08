В региональные КоАП внесут правки о назначениях штрафов меньше нижнего порога

Конституционный суд обязал федерального законодателя внести правки в Кодекс об административных правонарушениях, пишет РАПСИ.

Кейс, который привел к данному решению, был связан с делом о стоянке на газоне. Московскую компанию АО «РСК» оштрафовали на 300 тысяч рублей за неправильно припаркованный автомобиль.

Фирма пыталась снизить штраф, выписанный на юридическое лицо в соответствии с КоАП. Местные суды настаивали, что это послабление доступно только по делам, разбираемым по КоАП РФ, но не по кодексам субъектов Федерации (в этом случае штраф был выписан по статье КоАП Москвы).

Теперь дело компании должно быть пересмотрено с учетом требований Конституционного суда, но в инстанции уточнили, что решение уменьшать наказание или нет по-прежнему остается прерогативой судьи.