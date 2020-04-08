В Белоруссии сообщили о COVID-19 у 15 прибывших на строительство БелАЭС россиян

У полутора десятка граждан России, приехавших на строительство БелАЭС в Гродненскую область, выявлен коронавирус.

Как пишет «Гродненская правда» со ссылкой на главное управление здравоохранения облисполкома, все прибывшие в город Островец 15 россиян, у которых подтверждено наличие инфекции, госпитализированы и изолированы.

Проводится эпидемиологическое расследование, устанавливается, с кем контактировали зараженные.

По информации издания, в Белоруссии на стационарном лечении в настоящий момент находятся 976 человек, выздоровели 77, скончались 13.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что, по словам посла РФ в Белоруссии Дмитрия Мезенцева, Россия оплатит перелет гражданам Республики, которые ранее не смогли вернуться на родину из индийского Дели с помощью российских авиаперевозчиков.