В Архангельске возбудили дело за комментарий о теракте в УФСБ в 2018 году

Жителя Архангельска привлекают за комментарий, опубликованный 31 октября 2018 года. Его содержание касалось взрыва в здании регионального УФСБ.

При обыске у 42-летнего горожанина были изъяты все носители информации. Сейчас специалисты проводят психолого-лингвистическую экспертизу, пишет «Интерфакс».

Напомним, в тот же день, когда был оставлен комментарий, 17-летний житель Архангельска, проникнув в здание УФСБ привел в действие взрывное устройство. Сам смертник погиб, а несколько сотрудников службы пострадали.

В марте уже было возбуждено дело за комментарий по этому же инциденту на жителя Калуги. Его в итоге приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.