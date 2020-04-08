У депутата Мосгордумы выявили COVID-19 после повторной проверки анализов

Депутату Мосгордумы Михаилу Тимонову сообщили, что повторная проверка теста, сданного 31 марта, выявила коронавирус.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает ТАСС. По его словам, результаты анализов, сданных 3 апреля, не показали наличие инфекции. Однако накануне, 7 апреля, депутату позвонили из «Медси» и сообщили, что при повторной проверке теста, сданного 31 марта, результат оказался положительным.

При этом Тимонов отметил, что не располагает результатами теста, который был сделан в Мосгордуме 31 марта. Он рассказал, что чувствует себя бодро, повышенной температуры у него нет.

По словам депутата, он уже болел коронавирусом в январе.

Ранее председатель Мосгордумы Алексей Шапошников сообщил, что результаты тестов на COVID-19 у всех депутатов столичного парламента, присутствовавших на внеочередном пленарном заседаний 1 апреля, оказались отрицательными. После этого депутаты Мосгордумы Людмила Стебенкова и Евгений Ступин, отсутствовавшие на этом заседании, сообщили, что у них выявлена инфекция.