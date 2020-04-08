Опрос НИУ ВШЭ показал, что 10% россиян считают коронавирус выдумкой

Половина жителей России убеждены, что информация о числе зараженных коронавирусом и умерших от заболевания занижены.

Об этом говорят результаты опроса, проведенного НИУ ВШЭ, пишет «Коммерсантъ».

Сообщается, что 30% респондентов считают официальные данные о COVID-19 и жертвах заболевания сильно искаженными в оптимистичную сторону, 20% думают, что цифры занижены незначительно, а 12% надеются, что предоставляемая властями информация достоверна. Еще 6% считают цифры завышенными.

По данным экспертов, средняя оценка опасности нового заболевания по десятибалльной шкале в России сейчас достигает 5,94 (две недели назад этот показатель составлял 5,41).

Отмечается, что 46% согласны с официальной оценкой положения с COVID-19, согласно которой эпидемия в разгаре, хотя ее пик еще не пройден. Менее четверти (19%) респондентов считают, что Россия находится в начале эпидемии, а 10% все еще уверены в том, что коронавирус выдуман в чьих-то интересах.

Введение режима самоизоляции одобряют большинство респондентов (53%). Необходимой эту меру считают 31%, а 22% выступают за ужесточение ограничений.

Кроме того, растет доля россиян, которые в полной мере испытывают на себе экономические последствия эпидемии. В этом месяце только 22% опрошенных заявили, что пока не столкнулись с падением доходов, тогда как в марте таких было 59%, указывают специалисты.

В числе тех, кому пока удается избежать снижения доходов, 39% госслужащих, 31% сотрудников бюджетных организаций и 18% сотрудников коммерческих компаний.

Значительно сократились доходы у 32% опрошенных, а 24% и вовсе остались без дохода. В столице последних меньше, чем в целом по стране – 16,5%.

При этом 39% опрошенных признаются, что их ежедневные расходы увеличились из-за роста цен, а 17% утверждают, что расходы остались на прежнем уровне.

Возможность решения возникших экономических проблем в течение ближайших месяцев опрошенные оценили в 2,32 балла по десятибалльной шкале.

Наиболее действенными мерами по поддержке населения участники исследования называют финансовую поддержку людей, оставшихся без дохода (82%), и контроль за ростом цен на продукты и лекарства (75%). Лишь 39% указали на важность контроля за режимом самоизоляции. Также отмечается, что не готовы делиться личными данными с мобильных устройств «ни при каких обстоятельствах» 27% респондентов, а 66% готовы с соблюдением определенных условий, в том числе с личного согласия (31%).