Мишустин дал всем лабораториям право на проведение тестов на COVID-19

В правительстве определили порядок, по которому лаборатории смогут начать проводить тестирование на COVID-19, пишет «Ремедиум».

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции заявил, что теперь все лаборатории имеют право на проведение тестов на наличие возбудителей коронавирусной инфекции в организме.

Для того, чтоб ввести эту услугу в свой прайс, компании необходимо подать соответствующее заявление в Роспотребнадзор.

По словам Мишустина, общее число проведенных тестирований сегодня в России — 800 тысяч.