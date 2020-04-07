Среди "социально значимых" ресурсов обнаружили сайт, продающий диссертации

В список «отечественных социально значимых информационных ресурсов», составленный Минкомсвязи был включен портал, оказывающий платные услуги по написанию любых работ от школьных домашних заданий до диссертаций и научных работ. На это первым обратил внимание сооснователь «Диссернета» Андрей Заякин, передает «Новая газета».

Согласно списку, опубликованному на официальном сайте приятельства, веб-ресурс nauchniestati.ru был включен в перечень российских ресурсов, к которым власти по предложению Владимира Путина намерены предоставить бесплатный доступ, под номером 262.

Скриншот портала nauchniestati.ru

На этом сайте пользователям предлагается помощь при написании работ любого рода: «Более 200 консультантов онлайн готовы помочь тебе 24 часа в сутки 7 дней в неделю и даже в новогоднюю ночь :)», — говорится в тексте всплывающего окна. В окне помощи также предлагается «оценить стоимость написания» работы нужного типа.

Отмечается, что из других «социально значимых» ресурсов туда вошли РИА ФАН, который связывают с «фабрикой троллей», коммерческие социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники», LiveJournal, сервисы Яндекса, мессенджер ICQ, который Mail.ru Group планирует перезапустить, ТАСС, «КоммерсантЪ», РБК, «Московский Комсомолец», RT, «Известия», а также образовательный портал «Учи.ру» и многие другие ресурсы.