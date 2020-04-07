Надежда Бабкинна в коме, Борису Джонсону стало хуже. Главное к утру 7 апреля

Депутат комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов Ольга Павлова выступила с инициативой предоставить беременным в условиях пандемии особые условия для ухода оплачиваемый больничный, пишет ТАСС.

Согласно сути предложения, временно нетрудоспособной на любых сроках беременности женщина может быть признана без симптомов каких-либо заболеваний. Сама эпидемиологическая ситуация может стать основанием для ухода на больничный, чтобы ограничить риски как для самой гражданки, так и для плода, который она вынашивает.

Подразумевается, что перевод на оплачиваемый больничный и перевод на удаленную форму работы будут эквивалентны при рассмотрении таких ситуаций. Медики ранее подтверждали, что коронавирус у беременных может протекать с особыми осложнениями.

Напомним, в последние дни эпидемиологическая ситуация в России в связи с распространением коронавируса ухудшается — прирост заболеваемости растет изо дня в день, как в Москве, так и по всей стране. При этом часть внебольничных пневмоний по-прежнему не ассоциированы с коронавирусом.

Так, «РИА Новости» со ссылкой на «МК» и «Пятый канал» пишет, что певица Надежда Бабкина введена в медикаментозную кому и подключена к аппарату ИВЛ. С двусторонней пневмонией она попала в частную клинику еще 1 апреля. При этом тест на коронавирус у нее дал отрицательный результат. Медики отмечают, что состояние Бабкиной оценивается как тяжелое, но стабильное.

Ухудшилось и состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, пишет «Интерфакс» со ссылкой на британские СМИ. В понедельник политик был переведен в отделение интенсивной терапии. Его коронавирусная болезнь протекает с осложнениями, до сих пор не спадает температура.

Положительная динамика в течении заболевания COVID-19 идет у певца Игоря Николаева. Сам он в Instagram отмечает, что уже находится дома. Его выписали из больницы в Коммунарке.

Также ситуация идет на поправку в Китае. Отмечается, что на материковой части государства за сутки не было зафиксировано ни одной смерти от коронавируса.