Карантин свел двух панд. Зоопарку 10 лет не удавалось сделать этого

Обитатели гонконгского зоопарка Ocean Park, большие панды Ин Ин и Ле Ле, которых пытались свести на протяжении 10 лет, наконец-то вместе, сообщает пресс-служба зоопарка. Вероятно, что для этого было нужно лишь немного приватности.

«Успешное естественное спаривание сегодня чрезвычайно важно для всех нас, так как вероятность беременности при нем выше, чем при искусственном оплодотворении», — поясняют представители Ocean Park.

Отмечается, что на частые встречи Ин Ин и Ле Ле обратили внимание сотрудники зоопарка, временно закрытого на карантин. Однако беременность панды пока не подтверждена, это станет ясно лишь в конце июня. Для сохранения этого исчезающего вида появление на свет новой особи является крупным событием, поясняет исполнительный директор по зоологическим операциям и сохранению в Ocean Park.

Сейчас большие панды находятся под угрозой исчезновения. По данным зоопарка, в естественной среде обитания осталось всего 1800 особей.