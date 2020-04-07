Чем "повар Путина" откормил Льва Лещенко в Коммунарке

В распоряжении Sobesednik.ru оказалось меню блюд, которые компания, связанная с Евгением Пригожиным, поставляет больным коронавирусом.

Кормят в Коммунарке, как в детском лагере — пять раз в день. Полдевятого утра — естественно, завтрак. В 11 — уже второй завтрак. Обед подают в час дня. В 16:00 — легкий полдник, и в 17-30 — ужин. После шести есть вредно для здоровья даже здоровым, не говоря уж про тех, кто подцепил так называемый КВ. Кто не насытился, пусть трескает передачки.

Вопреки предубеждениям, что Коммунарка — это лечебница для блатных, фуагры и хамона там в меню нет. Хотя каждый день недели — разные блюда. Вот что, например, накрывают там на стол сегодня.

Утром — омлет с сосисками, хлеб с маслом, чай с сахаром, молоко, сухофрукты. На второй завтрак — выпечка и сок. Обед: суд с вермишелью на курином бульоне, потом — отварной цыпленок с вареной картошечкой с зеленью, свежий огурчик, отвар шиповника, черный и белый хлеб. В полдник балуют свежим кефиром с вафлями, а на ужин кроме хлеба предлагают приготовленные на пару мясные тефтели с рисом, кабачки, припущенные с овощами, и сладкий чай. В другие дни недели — схожий набор блюд. В общем, скромненько, но со вкусом.

Впрочем, это — дорогой вариант меню для ВИП-пациентов, состряпанный из расчета 574 рубля 08 копеек в день. Больных попроще кормят на более скромную сумму — 525-65. Впрочем, разница в ассортименте небольшая. Во вторник утром, допустим, хлеба с маслом таким пациентам уже не дают, на второй завтрак вместо выпечки предлагают сухое печенье, а в полдник оставляют без вафель. И хлеб только ржаной. А так питание похоже — хоть для народных артистов, хоть для их поклонников.

Как уже понятно из меню, поставляет это все в Коммунарку отнюдь не модный ресторатор Аркадий Новиков, а неизвестная фирма «АВК», у которой, несмотря на неизвестность, в портфеле госзаказов от столичных больниц и школ уже на 20 с лишним миллиардов. 15 млн. из них перепало как раз от больницы в Коммунарке.

Формальный учредитель «АВК» — Татьяна Мисникевич из Санкт-Петербурга, но телефон фирмы предсказуемым образом совпадает с телефоном компании «Конкорд М» бизнесмена Евгения Пригожина, более известного как «повар Путина». Получается, теперь Пригожин еще и «повар Лещенко».