Адвокатам и нотариусам разрешат на карантине передвигаться по городу

Федеральная палата адвокатов и Федеральная нотариальная палата добились от Минюста права для представителей профессиональных сообществ перемещаться по городу в карантинных условиях.

Это сделано с целью обеспечить гражданам гарантированный доступ к квалифицированной юридической помощи. Теперь специалисты в области права смогут добраться до своих клиентов, но при себе им необходимо иметь подтверждающее удостоверение.

Минюст поддержал предложения сообщества и направил документы главам субъектов РФ, чтобы рекомендации были адаптированы под местные условия режимов самоизоляции.

Вместе с этим Минюст сообщил о создании так называемых дежурных нотариальных контор на время неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Они будут работать с безотлагательными случаями.

Также на базе Федеральной нотариальной палаты начала работу линия правовой помощи по нотариальным вопросам. Общий бесплатный номер для граждан России: 8-800-250-01-33.