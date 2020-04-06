Забайкалье отменило сухой закон после сигнала об угрозе "социального напряжения"

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов отменил запрет на продажу алкоголя, введенный им на прошлой неделе.

Как пишет РБК, теперь горячительными напитками в магазинах Забайкалья разрешается торговать с 9:00 до 18:00. До принятия ограничительных мер спиртное в регионе можно было покупать с 8:00 до 23:00.

Сухой закон в Забайкалье объявили 2 апреля в рамках борьбы с COVID-19, а уже на следующий день стало известно, что Минпромторг рекомендовал регионам без острой необходимости не вводить такую меру, поскольку это может «спровоцировать рост доли нелегальной продукции и серьезное социальное напряжение».

Вскоре после этого и.о. министра экономразвития Забайкальского края Александр Бардалеев сообщил о скорой отмене сухого закона, однако пресс-служба администрации региона заявила, что такой вариант будет рассматриваться лишь «в случае нормализации ситуации с преступностью, прекращения массовых нарушений в торговле спиртным и в общепите».

Сегодня в администрации сообщили, что запрет соблюдают 90% предпринимателей, но вскоре после этого заявили об отмене сухого закона со вторника, 7 апреля.