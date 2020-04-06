В Новокузнецке родители назвали ребенка Ковидом в честь коронавируса

Молодые родители из Новокузнецка решили назвать своего новорожденного ребенка в честь коронавируса. Об этом пишет агентство Ura.ru со ссылкой на издание «Кузпресс».

Имя для мальчика выбрали созвучно с международным название заболевания по решению ВОЗ — COVID-19. Мальчика будут звать Ковид.

«Имя звучное, сильное, и к тому же оригинальное. Это не Ваня, Саня, Толя или Коля. Ни с кем не спутаешь», — говорит отец Ковида. Почему-то родители уверены, что оригинальное имя принесет их сыну удачу по жизни.