Пермяк жалуется на травлю зоозащитников после игры кошкой в боулинг

Житель Перми Роман Пинаев написал заявление в полицию из-за третирования со стороны зоозащитников.

Ранее мужчина выложил в сеть видео, где он вместе с супругой и ребенком на самоизоляции играет в боулинг из подручных средств. В какой-то момент он решает использовать вместо шара для боулинга домашнюю кошку. Хотя дочь отговаривала родителей от этого поступка, кошка все равно полетела в выставленные бутылки.

Спустя время пермяк записал с кошкой на руках обращение к пользователям рунета, где извинился перед теми, кого это видео могло задеть. Он уточнил, что у кошки тоже попросили прощения.

Причиной обращения в полицию со стороны мужчины стали угрозы со стороны защитников прав животных, которые он начал получать после публикации видео. «Я написал заявление за травлю. Кошка в видео никак не пострадала. Я не живодёр», — цитирует Пинаева «Подъем».