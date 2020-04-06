Около четверти россиян считают, что эпидемия COVID-19 пойдет на спад к лету

Подавляющая часть жителей РФ в условиях пандемии больше тревожится за здоровье близких, чем за свое собственное.

Об этом говорят результаты исследования Социологического антикризисного центра, передает ТАСС.

Согласно данным опроса, страх от того, что коронавирусом могут заразиться их родные, испытывают 52% респондентов.

Отмечается, что явно выраженная обеспокоенность болезнью у россиян возникла после появления сообщений об опасности, которую несет в себе COVID-19 для пожилых людей.

О волнениях, вызванных экономическим кризисом, связанным с пандемией, рассказали свыше 60% опрошенных. У 45% участников исследования уже заметно сократились семейные доходы, поясняют исследователи.

Сообщается, что ожидания относительно дальнейшего сценария развития ситуации с COVID-19 относительно позитивные: 24% респондентов уверены, что пандемия пойдет на спад в ближайшие три месяца.