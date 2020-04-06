С 8 мая по 14 июня в Еврейском музее и центре толерантности пройдет выставка «Неизвестный Берлин. Май 1945 года», приуроченная к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В экспозиции будут представлены более 80 ранее не публиковавшихся работ фронтовых фотографов — Ильи Аронса и Валерия Гинзбурга.



Это история фронтовых операторов и фотографов, которые весной 1945-го вошли в Берлин вместе с Советской армией. Они, прошедшие через ад войны, фиксировали хронику Победы. На выставке уникальные фотографии Берлина — здание Рейхстага, Бранденбургские ворота, район Карлсхорст, где была подписана капитуляция. Фотохроника будет дополнена кинохроникой из Красногорского архива кинофотодокументов.





Илья Аронс (1910—1983) в числе преподавателей и студентов ВГИКа ушел добровольцем в Народное ополчение Москвы, участвовал в боях, был награжден орденом Красного знамени и дошел до Берлина. На его снимках — маршалы Георгий Жуков и Константин Рокоссовский, кинооператор Роман Кармен и поэт Константин Симонов, встреча на Эльбе и репортажные фотографии улиц Берлина весной 1945 года.



Валерий Гинзбург (1925—1998), выдающийся оператор, также ушел добровольцем на фронт, был ранен и вернулся в Москву. В 1945-м году Гинзбург был направлен от ВГИКа в Берлин разбирать материалы берлинской киностудии — именно тогда он сделал невероятные по художественной силе снимки разрушенного Берлина.



В музее подчеркнули, что безопасность посетителей музея всегда в приоритете, и принимая во внимание текущую ситуацию, в рамках выставки запланировано создание онлайн-платформы — выставка и все приуроченные к ней мероприятия будут перенесены на специально созданный портал, на сайте и в социальных сетях музея будут размещены кураторские видеоэкскурсии по выставке, запланирована обширная образовательная программа. Как только ситуация изменится, музей откроет постоянную экспозицию и выставку для посетителей.