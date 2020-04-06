Greenpeace призывает сдавать медицинские маски на утилизацию в больницы

В Greenpeace советуют разрезать использованные маски, а мусорщики предлагают выбрасывать их отдельно от других отходов.

Как пишет РБК, мусорные операторы всерьез обеспокоены опасностью, которую представляют из себя средства индивидуальной медицинской защиты, попадающие в огромных количествах в прочие отходы из-за пандемии COVID-19.

В зоне особого риска – водители мусоровозов, грузчики и сортировальщики. «В идеале они не должны сталкиваться с медицинскими отходами, потому что региональные операторы отвечают только за твердые коммунальные отходы», – рассказал Руслан Губайдуллин, возглавляющий ассоциацию «Чистая страна», в которую входят региональные операторы по обращению с отходами.

Он отметил, что если в меицинских учреждениях мусор складируется отдельно, то обитатели жилых домов выбрасывают маски в общий контейнер. В качестве решения проблемы Губайдуллин видит организацию процесса отдельного сбора медицинских отходов по месту жительства.

В Greenpeace между тем указали на то, что одноразовые маски, которые в большинстве своем делаются из пластика, в переработку сдать невозможно, поскольку класс опасности у таких отходов выше, чем, к примеру, у бутылок. В организации посоветовали выбрасывать маски в мусорное ведро, предварительно разрезав (на случай, если особо предприимчивые граждане решат реализовать их повторно), и поместив на несколько дней в плотно завязанный пакет, а лучше в два. Кроме того, использованные изделия можно отнести в больницу, где сбор медицинских отходов производится централизованно. Также в Greenpeace напомнили о целесообразности использования многоразовых средств защиты и о том, что здоровым людям носить маски не нужно.

По словам сотрудников Гонконгского университета и американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, коронавирус сохраняется на поверхностях использованных масок около недели, пишет South China Morning Post. Ранее ученые установили, что на обычной бумаге вирус может прожить до трех часов, а на пластике – до семи дней.