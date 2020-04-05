Вирусолог считает, что до лета темпы распространения коронавируса не снизятся

По мнению профессора Анатолия Альштейна, потепление в весенние месяцы не окажет влияния на распространение COVID-19.

«Я думаю, что та смена погоды, которая происходит сейчас, на эпидемии не отразится и не задержит ее», – цитирует эксперта портал Ura.ru.

Вирусолог рассказал, что наиболее благоприятные условия для спада пандемии сложатся к лету. Он пояснил, что вспышки респираторных заболеваний наблюдаются, как правило, в холодные периоды. «Это происходит не из-за того, что вирус погибает от повышения температуры, а потому что снижается восприимчивость людей к вирусам – летом мы менее восприимчивы к респираторным заболеваниям», – рассказал медик.

Альтштейн отметил, что предпринимаемые меры по борьбе с коронавирусом довольно эффективны, и в ближайшее время ситуация с COVID-19 в России улучшится.

В воскресенье, 5 апреля, в Москве будет влажно и ветрено, днем столбики термометров поднимутся до шести градусов, сообщает портал «Метеоновости». Содержание кислорода в воздухе в настоящий момент находится в пределах нормы, однако атмосферное давление будет расти. «Для метеозависимых людей, склонных к сосудистым спазмам, такие погодные условия являются внешним нагрузочным фактором, могут учащаться приступы мигрени, общее недомогание, "скачки" артериального давления, возможно появление различных симптомов вегетативных и психоэмоциональных расстройств», – отмечается в сообщении.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что наибольшую активность коронавирус проявляет при температуре около четырех градусов тепла.