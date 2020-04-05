У депутата Мосгордумы коронавирус. Об этом ему сказали через неделю после теста

Депутат Мосгордумы от КПРФ по районам Некрасовка и Новокосино Евгений Ступин сообщил в своем Facebook, что у него подтвержден коронавирус.

Ступин обратил внимание, что тест он сдал ещё 29 марта, а о положительном результате ему сообщили только на седьмые сутки в субботу, 4 апреля. При этом, по его словам, при заборе анализа ему пояснили, что если о результате не сообщат в течение 72 часов, то коронавируса у него нет. «72 часа истекли в среду около 18 часов. Звонков не было, и я считал себя здоровым», — объясняет депутат.

«Такая вот оптимизированная Путиным и Собяниным медицина. Ни врачи, ни медсестры из-за того, что их сократили, никуда не успевают. Из-за этого люди, которые болеют, считают, что они здоровые, и переносят вирус другим», — уверен Ступин.

Он также отметил, что чувствует себя хорошо, а все симптомы к моменту сообщения о наличии у него болезни успели пройти.

Отметим, что по официальным данным, в России проведено 639 тысяч. В Москве, по данным на 5 апреля, заражены уже 3 893 человека. При этом информация по стране пока не обновлялась с 4 апреля и количество инфицированных составляет не менее 5 267.