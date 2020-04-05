Военкоматы борются с COVID-19 при помощи перевода сотрудников на удаленку

Российские военкоматы заявили о переходе на удаленный режим работы с целью не допустить распространения коронавируса.

«В целях предотвращения возникновения и распространения коронавирусной инфекции, все сотрудники военных комиссариатов переведены на удаленный режим работы», – цитирует ТАСС сообщение Минобороны.

Подчеркивается, что «уточнение всех необходимых учетных данных осуществляется сотрудниками военкоматов только в дистанционном режиме по телефону».

Напомним, 30 марта Владимир Путин подписал указ о начале весеннего призыва. Согласно документу, до 15 июля Вооруженные силы РФ должны пополнить 135 тысячи военнослужащих по призыву. Это столько же, сколько прошлой весной, и на три тысячи человек больше, чем в осенний призыв.

Муниципальные депутаты направили председателю правительства Михаилу Мишустину и мэру Москвы Сергею Собянину письмо, в котором попросили отменить весенний призыв в армию в связи с пандемией COVID-19. В Министерстве обороны, в свою очередь, заверили, что среди военнослужащих не зарегистрировано ни одного случая заражения.

По последним данным, в России зафиксировано 5389 случаев COVID-19, 355 человек выздоровели, 45 скончались.