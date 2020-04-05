Расстрел пятерых рязанцев и возрастные риски карантина. Главное за ночь. Кратко

В поселке Елатьма Рязанской области мужчина расстрелял пятерых человек. Позднее он был задержан, сообщается в СК. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более человек. Причиной стал словесный конфликт: местный житель с балкона поссорился (предмет спора не уточняется) с группой молодых людей. После этого он взял охотничье ружье и перестрелял четверых мужчин и одну женщину. Уточняется, что оружие было оформлено официально. По данным Telegram-канала Mash, нападавший работал в психоневрологическом диспансере, при этом «Интерфакс» писал, что у него были психические расстройства и он состоял на учете в диспансере, при этом агентство не уточняет, каким образом психически нездоровому человеку могли выдать разрешение на оружие.

Израильский врач, анестезиолог и специалист интенсивной терапии Леонид Эйдельман призвал не распространять социальное дистанцирование на общение пожилых людей, передает его слова РИА Новости. Он отметил, что режим самоизоляции может обострить многие болезни пенсионеров и сделать их лежачими или сидячими больными. Причиной этого могут стать стресс, малая подвижность и переедание.

В США начали делать тесты на наличие в крови антител к коронавирусу. Таким образом власти страны надеются понять реальное поведение вируса, выявив людей, которые переболели им бессимптомно. Проверять будут врачей, жителей городов, в которых вирус распространен сильно, а также людей в тех регионах, где болезнь распространилась слабо.

В Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования считают, что в случае активного противодействия российских властей кризису, в течение двух лет ВВП страны все равно снизится как минимум на 3%. Автором исследования является Дмитрий Белоусов — брат первого вице-премьера Андрея Белоусова. Также он предрек России значительный рост безработицы — из-за обрушения нефтяных рынков он станет заметнее, чем в странах Запада, считает экономист.