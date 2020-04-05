Москва и МО разрешили работу массажных и косметических салонов с медлицензией

В Москве и Подмосковье власти внесли в список организаций, которые имеют право работать во время режима самоизоляции, салоны красоты, косметические и массажные, а также спа-салоны. Это указано в соответствующих постановлениях.

Однако это разрешение будет действовать лишь на такие салоны, у которых имеется медицинская лицензия.

Отмечается, что, как и другие открытые предприятия, они будут обязаны отчитываться перед руководством региона о количестве сотрудников на удаленке и в офисе, а также о своей деятельности.

Напомним, что ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял о продлении карантинных мер на весь апрель. Кроме продуктовых магазинов, организаций, ответственных за жизнеспособность горда и банков будут также открыты зоомагазины и ряд госучреждений. Школы и университеты с понедельника продолжат работать в дистанционном режиме.