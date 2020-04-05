Московские школьники продолжают учиться, несмотря на объявленные каникулы

Российские школы готовятся к перенесу сроков окончания учебного года, в Москве по факту отменили весенние каникулы.

О том, что учебный год может быть продлен до начала ЕГЭ, то есть до 8 июня, заявил накануне, 4 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов. «То, что касается сегодняшней ситуации, до 8 июня в ряде школ может быть организован учебный процесс до начала единого государственного экзамена», – цитирует Кравцова ТАСС.

О возможности изменения графика школьных каникул в эфире телеканала ТВЦ говорил мэр Москвы Сергей Собянин. «Обещаю, что вернемся к этому вопросу, я соберу руководство департамента», – сказал столичный градоначальник, пообещав найти решения, которые устроят родителей. Ничего более конкретного мэр пока сообщить не смог.

В ряде столичных школ между тем объявили следующую неделю учебной, с сохранением расписания и обязательным выполнением домашних заданий. Руководители образовательных учреждений объясняют такое решение необходимостью гарантировать детям реализацию основной общеобразовательной программы.

Напомним, в середине марта Минпросвещения порекомендовало образовательным учреждениям перейти на дистанционную форму обучения, а затем глава ведомства Сергей Кравцов объявил весенние каникулы в школах с 23 марта по 12 апреля. Мэрия Москвы объявляла об отмене дистанционных уроков на период с 30 марта по 3 апреля, однако многие школы продолжили работу в удаленном режиме.