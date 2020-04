Множество британцев вышли в парки и на пикники, несмотря на рекомендации властей

После двухнедельного карантина множество жителей Великобритании отправились в парки и на пикники, несмотря на рекомендации властей оставаться дома. Об этом сообщает местное издание SkyNews.

Отмечается, что этому благоприятствовала погода: температура воздуха в отдельных регионах страны достигает 21℃. При этом люди, решившие покинуть дома, старались соблюдать правило социального дистанцирования и держаться от других на расстоянии в 2 метра, но не всегда.

В Великобритании, по данным Всемирной организации здравоохранения, было зарегистрировано 41 903 случая заражения коронавирусом. Из-за болезни там погибли 4 313 человек.

Went on my daily power walk today and this was the top of Primrose Hill. Regent's Park was heaving with folk having picnics and recreating From Here To Eternity's beach scene on the grass pic.twitter.com/N8jGLUfdoA