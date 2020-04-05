Министр призвал бизнес пытаться продолжить работу, а не "впадать в психоз"

Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что карантинные меры в России не означают, необходимости «поставить на стоп» экономику страны, а бизнесу он пожелал «не впадать в психоз».

«Мне кажется, тоже очень важно не поддаться настроению, а оно, наверное, у всех такое немного алармистское, и не начать рубить шашкой, не впасть в психоз: давайте все закрываем, садимся дома, и все, жизнь закончилась», — приводит его слова РБК.

Решетников при этом отмечает, что первоочередной задачей предприятий должно стать здоровье людей, в связи с чем нужно искать компромисс между бизнес-задачами и требованиями санэпидемнадзора.

«Ведь, может быть, в какой-то части ограничения останутся на чуть большее время», — подчеркнул глава Минэкономразвития.

Напомним, что ранее в Центробанке пояснили, каким образом будут выплачиваться проценты, накопившиеся за время кредитных каникул граждан.