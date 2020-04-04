За 2 дня в Минобороны сделали всего 607 тестов на коронавирус: “заболевших нет”

В Министерстве обороны снова отчитались, что среди военнослужащих не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. При этом за два дня там провели всего 607 тестов.

Ведомство опубликовало ежедневную брошюру с состоянием на 4 апреля, в которой указано, что тесты на коронавирус были сделаны 4 794 раза и не выявили наличия инфекции ни у одного из военнослужащих: «Все результаты отрицательные, заболевших нет», — поясняется в описании.

Изображение: сайт Министерства обороны РФ

Как сообщал Sobesednik.ru, в бюллетене Минобороны за 2 апреля было сказано о проведении 4 187 тестов.

При этом накануне, 3 апреля «КоммерсантЪ» со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа сообщал о подтверждении коронавируса у одного из преподавателей Пермского суворовского военного училища. Он был госпитализирован с подозрением на болезни, после чего экспресс-тест дал положительный результат. Однако отмечается, что окончательный диагноз ещё не подтвержден.

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По данным издания, все контактировавшие с ним лица были также проверены на коронавирус.