Вагоны МЦД обрабатывают холодным паром трижды в день

Департамент городского транспорта в Москве сообщил, что сотрудники санитарной службы начали обрабатывать составы Московских центральных диаметров холодным паром. Об этом пишет «РИА Новости».

Вагоны дезинфицируют трижды в сутки. Для полной обработки одного вагона достаточно 5-7 минут. «Мы обрабатываем поезда мобильными генераторами холодного пара ночью. С помощью такой технологии уничтожается 99,9% микробов», — поясняется в сообщении.

Кроме того, специальным антибактериальным раствором без хлора и запаха обрабатываются все поверхности, с которыми соприкасаются пассажиры МЦД.