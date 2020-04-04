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02 апреля, четверг

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Вагоны МЦД обрабатывают холодным паром трижды в день

Общество
12:19, 04 апреля 2020

Global Look Press
Global Look Press

Департамент городского транспорта в Москве сообщил, что сотрудники санитарной службы начали обрабатывать составы Московских центральных диаметров холодным паром. Об этом пишет «РИА Новости».

Вагоны дезинфицируют трижды в сутки. Для полной обработки одного вагона достаточно 5-7 минут. «Мы обрабатываем поезда мобильными генераторами холодного пара ночью. С помощью такой технологии уничтожается 99,9% микробов», — поясняется в сообщении.

Кроме того, специальным антибактериальным раствором без хлора и запаха обрабатываются все поверхности, с которыми соприкасаются пассажиры МЦД.

Рубрика: Общество

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Global Look Press

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Вагоны МЦД обрабатывают холодным паром трижды в день

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