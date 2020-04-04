Популяция голубей может сократиться из-за отсутствия подкорма во время карантина

Орнитолог предположила, как массовый режим самоизоляции может повлиять на рост популяции голубей в городах.

Ведущий специалист Дирекции особо охраняемых природных территорий Петербурга Наталья Иовченко отметила, что голуби в Северной столице — единственный вид животных, которые живут за счет того, что их кормят. «Но численность голубей в городе сейчас очень высокая. Требуется регуляция численности, которая возможна только при ограничении массовой подкормки. Подкормка голубей сегодня приобретает какой-то безумный масштаб», — говорит специалистка в комментарии «Интерфаксу». Так, самоизоляция позволит умерить приплод в среде городских птиц.

Иовченко отмечает, что дикие птицы (к ним не относятся голуби) спокойно выживают без подкорма. Для них достаточно еды в городских парках, садах и скверах. К тому же, в апреле обещают плюсовую температуру и на птицах никак не скажется эпидемия COVID-19.