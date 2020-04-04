Константина Котова перевели в московское СИЗО "Капотня"

Адвокаты Вера Гончарова и Мария Эйсмот сообщили, что осужденный по «дадинской» статье Константин Котов переведен из колонии в СИЗО-7 «Капотня» города Москвы. Об этом пишет «ОВД-Инфо».

До этого адвокат Эйсмонт 3 апреля пыталась попасть на свидение с Котовым в ИК-2 Владимирской области. Изначально ее не пропускали в учреждение из-за отсутствия защитного халата и только после того, как она нашла индивидуальное средство защиты, ей передали, Котова в колонии нет, но не сообщили о его актуальном местопребывании.

Позже выяснилось, что Котова еще 30 марта этапировали из Владимира в Москву.

Напомним, Константин Котов был осужден на четыре года за неоднократное нарушение правил участия в массовых акциях. В конце января Конституционный суд признал приговор Котову незаконным, но до сих пор политзаключенный не вышел на свободу.