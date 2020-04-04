Глава МВФ оценила судьбу экономики: эта рецессия может разрушить основы общества

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика впервые в истории человечества «остановилась». По её словам мир вступил в рецессию и она может оказаться куда серьезней, чем глобальный кризис 2008 года.

«Мы никогда в истории МВФ не видели, чтобы мировая экономика остановилась. Мы в рецессии, она намного хуже, чем глобальный экономический кризис», — заявила она во время брифинга [цитата по Znak.com].

Георгиева отметила, что за 75 лет существования Фонда, так много стран одновременно не нуждались в «в экстренном финансировании». По её словам, к МВФ за помощью уже обратились 85 государств, среди которых особенно нуждаются в ней развивающиеся страны, оказавшиеся неготовы к «двойному кризису — кризису здравоохранения и экономическому».

В связи с этим организация намерена полностью использовать резервные фонды в $1 триллион, тем самым увеличив объем поддержки в 2 раза до $100 миллиардов.

По мнению руководителя МВФ, текущая рецессия на фоне коронавируса может спровоцировать волну банкротств и разрушить основы общества.