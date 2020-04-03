В Уфе мужчина получил штраф, потому что не знал о самоизоляции

Мировой суд в Ленинском районе Уфы приговорил 33-летнего местного жителя Руслана Шарифуллина к штрафу размером в 15 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции, пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что гражданин вышел из дома в пьяном виде, чтобы перегнать машину. По его словам, он не знал о действующем режиме самоизоляции. Всего 31 марта в Башкирии составлено уже более тридцати протоколов о нарушении карантинных мер.

Глава региона Радий Хабиров обращался к силовикам с просьбой говорить с гражданами «мягко», но «убедительно», требуя соблюдения режима самоизоляции.

Ранее дополнительные карантинные меры были введены в Чечне. Там введен комендантский час с 20:00 до 8:00. Напомним, что президент РФ Владимир Путин продлил нерабочий режим до 30 апреля текущего года.