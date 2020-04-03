Умер мальчик, получивший ожоги 100% тела при взрыве в Магнитогорске

Полуторагодовалый ребенок, пострадавший при взрыве газа в доме в Магнитогорске, умер в ожоговом центре в Челябинске.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации Челябинска.

Напомним, трагедия произошла 26 марта. В доме на улице Доменщиков в Магнитогорске взорвался газовый баллон. Погибли 13-летний подросток и пожилая женщина. Родной брат погибшего, мальчик 2018 года рождения, получил ожоги 100% тела и находился в крайне тяжелом состоянии.

Родственник детей, который принес баллон к ним в квартиру, находится под стражей. Возбуждено дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).