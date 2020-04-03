При получении взятки в 3,4 млн задержан вице-губернатор Кировской области

Сотрудники ФСБ и МВД задержали по подозрению в коррупции вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко.

«Сотрудниками УФСБ и УМВД России по Кировской области задержан вице-губернатор Кировской области Плитко, подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере», – цитирует ТАСС сообщение пресс-службы УФСБ.

Уточняется, что в период с сентября по октябрь 2018 года чиновник, пользуясь служебным положением, создал преступную группу из доверенных лиц с целью получения взяток от местных бизнесменов. Вице-губернатор способствовал назначению членов группы на посты в подведомственные министерства и учреждения.

Злоумышленники наладили канал получения взяток от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц Кировской области в обмен на заключение договоров купли-продажи древесины с учреждением компании «Кировгослесхоз».

Плитко был задержан при получении части взятки в размере 3,4 млн рублей. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»), скоро в отношении задержанного будет избрана мера пресечения.

В январе было заведено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере против директора «Кировгослесхоза». По версии следствия, с начала июня 2019 по январь 2020 года подозреваемый получил от одного из предпринимателей Кирова взятки на сумму более 4 млн рублей за заключение договоров купли-продажи древесины. Подозреваемого арестовали.