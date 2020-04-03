Операторов и СМИ обязали передавать указания об эвакуации при ЧС

Правительство России утвердило правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что при получении указаний от уполномоченных лиц через СМИ и операторов связи граждане обязаны будут «эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или из зоны чрезвычайной ситуации».

Все граждане в условиях ЧС обязаны иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Уточняется, что у ряда лиц может иметься документ, позволяющий не эвакуироваться.

При обнаружении пострадавшего граждане должны будут принимать меры по вызову помощи и до ее прибытия при отсутствии угрозы своей жизни и здоровью оказывать первую помощь самостоятельно.

Конкретные инструкции в случае угрозы ЧС будет передаваться по телеканалам и радиоканалам, а также рассылаться «коротким текстовым сообщением по сети радиотелефонной связи».

Особо подчеркивается, что запрещено распространять заведомо недостоверную информацию об угрозе возникновения или возникновении ЧС.