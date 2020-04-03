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Онлайн-магазины недовольны задержаниями курьеров в регионах

Общество
11:24, 03 апреля 2020

Global Look Press
Global Look Press

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) сообщила о более 2 тысячах инцидентов с воспрепятствованием деятельности курьеров в регионах РФ. Сотрудников служб доставки останавливают на улицах регулирующие органы, они же задерживают поставщиков, не давая тем добраться до распределительных центров, пишет «Коммерсантъ».

Наиболее часто упомянутые ситуации встречаются в Центральном федеральном округе и на юге страны. Представителей бизнеса, ориентированного на онлайн-торговлю, настаивают, что они вправе продолжать обслуживать покупателей. В некоторых субъектах принудительно закрываются пункты выдачи заказов.

Стоит отметить, что ранее часть компаний, входящих в АКИТ, попали в черный список «Вирусного профсоюза». Дускаунтер бытовой техники «Ситилинк» и онлайн-магазин Wildberries добавили в ассортимент предложения из списка товаров первой необходимости, чтобы аннулировать действие президентского указа о «нерабочей неделе» на сотрудников сервиса.

Также в сообществе правозащитной кампании во «ВКонтакте» уточняется, что Wildberries заставляют работников пункта выдачи заказов переквалифицироваться в курьеров и выполнять функции колл-центров и доставлять заказы, пользуясь личным транспортом или пешком. При этом на торговых точках имеет место дефицит средств индивидуальной защиты.

Президент АКИТ Артем Соколов отмечает, что курьеров задерживают во всех регионах, кроме столицы, Московской области, Новгородской области и Чукотки.

Рубрика: Общество

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