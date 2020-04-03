На Ямале поселок стал невъездным после обнаружения в нем 12 пациентов с COVID-19

На Ямале изолировали поселок городского типа Пангоды. Оттуда нельзя выехать и нельзя въехать. Ранее в нем было обнаружено 12 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, пишет «Новая газета» со ссылкой на оперштаб.

Сначала COVID-19 был подтвержден у двух сотрудников дочернего предприятия «Газпрома», а после было проведено исследование среди контактировавших с ними лиц. В итоге еще у десяти человек тест оказался положительным.

Попасть в населенный пункт теперь могут только авто экстренных служб и транзитный транспорт.

Ранее сообщалось, что в Чечне временно усилены карантинные меры. В том числе введен комендантский час с 20:00 до 8:00.