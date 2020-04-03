Губернаторы ретируются, а ФСБ скрывают данные. Главное к утру 3 апреля

Фото в статье: Global Look Press

Михаил Веллер: Для празднования Дня Победы сегодня нет оснований
Global Look Press

100 тысяч в месяц: курьеры Яндекс.Еды хвастаются рекордным заработком в кризис
Фото в статье: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Москвичи просят угля: топ-5 просьб на горячую линию по коронавирусу
Источник: Instagram @give.a.sheet

COVID-ART: Художники плетут коронавирус и рисуют на туалетной бумаге
Фото: Depositphotos

Резко подорожала аренда жилья в регионах: москвичи прячутся от вируса в глубинке
Global Look Press

Генпрокуратура на карантине закупилась средством от импотенции
Фото: Global Look Press

Георгий Жуков стал жертвой блицкрига: Кто стоит за демонтажем памятника полководцу
Global Look Press

Эксперт назвал условия получения сказочной пенсии в 50 тысяч рублей
скриншот Youtube

Замена Андреевой и "внучка олигарха": На "Первом" появилась Екатерина Вторая
Фото: Global Look Press

"Кремль. Путину". Спасите благотворителей от пандемии!
Наталья Синдеева // Фото: Global Look Press

Наталья Синдеева: Я вдруг осознала, что наш человеческий мир обязан врачам
Фото: Global Look Press

Налог на ваш миллион: с каких вкладов власти начнут удерживать проценты?
В центре внимания
Фото в статье: скриншоты с YouTube
Планы на онлайн-выходные: квест по советским комедиям и йога на дому
Основатель Superjob.ru: 30 млн человек потеряют работу к концу апреля
Остров везения: Как в Сингапуре борются с коронавирусом и коррупцией

Новости дня

03 апреля, пятница

[13:20]При получении взятки в 3,4 млн задержан вице-губернатор Кировской области
[12:48]В Уфе мужчина получил штраф, потому что не знал о самоизоляции
[12:35]На следующей неделе РЖД отменит более полусотни поездов дальнего следования
[11:56]Застрявшие в Сеуле россияне попросили Путина не бросать их без еды и лекарств
[11:24]Онлайн-магазины недовольны задержаниями курьеров в регионах
[11:01]Умер мальчик, получивший ожоги 100% тела при взрыве в Магнитогорске
[10:00]Снижение уровня деловой активности сравнимо с упадком 2009 года
[09:08]На Ямале поселок стал невъездным после обнаружения в нем 12 пациентов с COVID-19
[08:33]Губернаторы ретируются, а ФСБ скрывают данные. Главное к утру 3 апреля

02 апреля, четверг

[20:01]"Живем дальше так, как на этой неделе": Собянин не будет вводить спецпропуска
[19:30]В Тюмени жена в шутку оглушила мужа книжкой в мягкой обложке
[18:37]Режим самоизоляции мог спасти 59 000 европейцев
[17:19]Путин наделит губернаторов дополнительными полномочиями
[16:59]Путин: нерабочий режим продлен до конца апреля с сохранением зарплаты
[16:53]Выздоровление после COVID-19 занимает 25 дней
[16:27]Ящики для пожертвований разрешат только НКО с соответствующими документами
[15:44]Мэр Москвы утвердил штрафы до пяти тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции
[15:12]В Москве желающим повторно сдать кровь предоставят бесплатное такси
[14:32]Губернатор Пензенской области отдаст свою зарплату на борьбу с коронавирусом
[14:12]Обвиненный в педофилии экс-директор музея в Карелии умер в тюремной больнице
[14:04]На Алтае не нашли потенциального пациента с COVID и обследовали его тёзку
[13:49]Беларусь будет закупать нефть из РФ по 4$. Россия подтвердила отмену премий
[13:08]В вооруженных силах РФ проведено чуть больше 4 тысяч тестов, зараженных пока нет
[13:00]Роскомнадзор сообщил о ложных угрозах 300-тысячными штрафами от имени ведомства
[12:30]В Госдепартаменте США пояснили, что "гуманитарная помощь" от России была платной
[11:57]Перепись населения перенесут из-за срыва обучения сотрудников в связи с COVID
[11:53]SpaceX и NASA отказались от Zoom в целях обеспечения национальной безопасности
[11:40]"Открытая Россия" призывает отпустить часть осужденных и подозреваемых
[10:53]Парад Победы могут приурочить к окончанию Второй мировой войны
[10:47]COVID-19 за минувшие сутки: 771 заболел, 45 выздоровели
[10:43]Нефть подорожала примерно на 10% после обращения Трампа к Москве и Эр-Рияду
[10:35]В Краснодарском крае по просьбе МВД запретили продажу алкоголя с 18:00 до 10:00
[10:27]Кина не будет, денег тоже: российские кинотеатры отчитались о рекордных потерях
[09:58]Еще одна неделя может стать в России выходной из-за COVID-19
[09:38]В Москве и Подмосковье будет облачно, ветрено и дождливо
[08:37]Сбои в Facebook и сроки окончания COVID-19 в России: главное к утру 2 апреля
[08:15]Лекарства для заключенных будут приниматься в течение двух часов дважды в неделю
[07:40]Эксперты советуют продумать рацион, прежде чем идти за продуктами

01 апреля, среда

[21:58]Земфира опубликовала песню "Крым", но она не про полуостров
[20:30]Роспотребнадзор и Голикова выступили за продление нерабочей недели

Global Look Press
Месяц взаперти с детьми и тещей: как выжить, советует психолог Анетта Орлова
Фото: Global Look Press
Без паники! Как не поддаться истерии и грамотно подготовиться к эпидемии
Скриншот,кулинарное шоу "Пять ужинов"
Рецепт: Томатный рататуй с розмарином
Четыре рецепта с гречкой в условиях карантина по коронавирусу
Что делать, если замок входной двери заклинило
предоставлено пресс-службой проекта
Моаи с острова Пасхи и египетский Сфинкс: топ-10 таинственных памятников мира
Книжный гид по России: 18 романов, переносящих нас в разные регионы страны
Фото: Global Look Press
Краснодарский человек-паук и тульские свадьбы: что обсуждали в Сети на неделе
Кадр из фильма "Дикие" // Фото в статье предоставлены пресс-службой фестиваля
Черный юмор, феминизм и дьявольские осьминоги: 8 фильмов Ирландского фестиваля
Кадр из сериала "Эпидемия" // Фото: скриншот с YouTube
Что смотреть дома, если страшно идти на улицу: 5 фильмов об эпидемиях и зомби

Губернаторы ретируются, а ФСБ скрывают данные. Главное к утру 3 апреля

Общество
08:33, 03 апреля 2020

Global Look Press
Global Look Press

Губернаторы, которых президент Путин признал ответственными за распространение коронавирусной инфекции в регионах продолжают увольняться. Вслед за региональными начальниками из Архангельской области и Республики Коми свой пост покинул губернатор Камчатки Владимир Илюхин, пишут «РИА Новости».

В Минюсте готовятся согласовать приказ Минздрава, который законно ограничит все плановые госпитализации пациентов. Теперь россияне будут направляться в больницы только по направлению от участкового врача в случаях сложных обострений заболеваний, пишет ТАСС. Эти меры предпринимаются для поддержания режима самоизоляции по всей стране.

20 союзов и ассоциаций поставщиков и продавцов обратились к Владимиру Путину с просьбой выделить дополнительные три триллиона рублей для увеличения пособий многодетным семьям, безработным и пенсионерам. Это предлагается сделать для улучшения покупательской способности у наиболее уязвимой категории граждан и сохранить организации, занятые в поставке и продаже товаров.

Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ в комментарии «Известиям» усомнился, что средства будут потрачены, а не отложены в накопления.

В ФСБ предложили ограничить перечень информации, которая может быть опубликована в сети. Об этом пишет «Интерфакс». В частности, проект указа предлагает убрать из перечня доступной информации сведения о функциях и задачах территориальных органов безопасности, о поездках руководителей ФСБ, итогах мероприятий ведомства и международной работы федеральной службы.

 

Рубрика: Общество

Поделитесь статьей:

Общество

Житель Волоколамска: "Полное ощущение, что я в оккупации"

Читать далее >

Global Look Press

Общество

При получении взятки в 3,4 млн задержан вице-губернатор Кировской области

Читать далее >

Нет изображения

Общество

В Уфе мужчина получил штраф, потому что не знал о самоизоляции

Читать далее >

Политика
Путин назначил губернаторов ответственными за эпидемию. Двое уже ушли в отставку
Юрист: Карантинные меры Собянина незаконны без объявления ЧС и ЧП
В Беларуси заявили о картельном сговоре среди российских нефтяных компаний
Не коронавирусом единым: главные события минувшей недели одним предложением
Общество
"Матросская тишина" отказала Шестуну в тестировании на коронавирус
То, что Путин прописал: как простым гражданам помогут пережить карантин
Владимир Осечкин: Боюсь, что тюремная статистика по COVID-19 фальсифицируется
Карантин. Начало: Как в Москве стартовала "путинская неделя"
Колумнисты
Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

Иные скажут: а что такого? Мне скрывать нечего! Мол, зато родное государство меня, быть может, быстрее защитит от мошенников. Однако не стоит забывать, что подобные игры с государством, особенно с нашим, – это игра в одни ворота

Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Статистика констатирует: на фоне вот этого всего подскочили продажи отнюдь не гречки с туалетной бумагой. На это ведутся только отдельные паникеры. А настоящие вдумчивые выживальщики скупают презервативы

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Сталинизмом Россия тоже переболела, и вирус умер, а страна жива; но антитела не выработались, и диктатура тут по-прежнему возможна. Как привычный вывих. Хотя форма заболевания была очень тяжелой, с массой жертв

Культура и ТВ
Звезда сериала "Кухня" Никита Тарасов: Кондитер Луи ходит за мной тенью
Иосиф Пригожин, Emin и Денис Клявер призвали россиян остаться дома
Леонид Якубович рассказал об уходе из "Поля чудес"
Садальский защитил Конкина, которому не дали звание Народного артиста
Шоу-бизнес
Бородина вмазала Собчак, открывшей тайну про измену мужа ведущей "Дома-2"
Марина Федункив: После того, что я читаю на карантине, мне в церковь надо!
"Мы два раненых человека". Ольга Бузова намекнула, что они с Давой поженились
Дочь Заворотнюк рассказала, как болезнь матери перевернула ее жизнь

Здоровье
Пациенты с COVID-19 могут безопасно принимать нурофен
Как поддерживать себя в форме на карантине: простой комплекс упражнений с фитнес-лентами
Сдай тест за 1900 рублей – и спи беспокойно: как во мне искали коронавирус
Доктор Мясников: Больше трех недель карантина народ и страна не выдержат
Туризм
Захарова объяснила, как быть россиянам, оказавшимся за рубежом во время пандемии
Авиакомпании пошли на уступки клиентам. Спасибо коронавирусу
Автобус с рязанскими номерами застрял в Индии из-за коронавируса
Авиакомпания "Победа" отменяет рейсы в Италию из Москвы
Авто
Видео отменили! Депутат разъяснил новые правила техосмотра с ФОТОфиксацией
"Рост будет 7-8%": эксперт назвал автомобили, которые подорожают первыми
Состояние на колесах: у кого в РФ автомобили ценой в 100 годовых доходов
Депутат назвал дату старта обжалования штрафов ГИБДД на госуслугах
Недвижимость
Апартаменты могут стать жилыми. И подорожать
Продавать или подождать: как изменился рынок недвижимости после падения рубля
Налетай, подешевело! Кому дают ипотеку под 2,7 процента
Эксперт: пока метр будет дорогим, ипотека не поможет
Фото: Global Look Press
Подмосковье закупило 30 тысяч тестов для экспресс-диагностики коронавируса
Фото предоставлены Михаилом Щелкановым
Вирусолог Щелканов: Через 2-3 недели COVID-19 в России может пойти на спад
Мария Воронцова // стоп-кадр: YouTube
Дочь Владимира Путина проиграла в суде
Фото в материале: архив семьи Чуряевых
РПЦ в поле воин: Как фермеры борются против строительства храма под Орлом
Фото: Global Look Press
Каждому – по скважине! Кто в России получает блага от природной ренты
Фото: Depositphotos
Профессор Игорь Гундаров:
Эпидемия паники в обществе опасней, чем COVID-19
Global Look Press
Валентина Мельникова:
Какой идиот подсунул Путину указ о весеннем призыве?!
Леонид Слуцкий // Global Look Press
Мария Арбатова:
Назначение Слуцкого в МГУ – позор Садовничего
Леонид Рошаль // Фото: Global Look Press
Леонид Рошаль – Дмитрию Быкову:
Если бежать от коронавируса, то в провинцию
Global Look Press
Радзиховский:
Выступление Путина – банальный популизм и возмутительное безумство
Global Look Press
Врачи отказываются сообщить Александру Серову результат теста на коронавирус
Фото: Global Look Press
Лолиту Милявскую вызвали на допрос за торговлю лифчиками
Фото: Global Look Press
Филипп Киркоров заявил о желании уйти со сцены и стать новым Чеховым
Катя Гордон / фото: Global Look Press
"Я не терпила! Молчать не буду": Жорин ответил на клевету Гордон
Фото: Instagram
Доктор Комаровский по секрету шепнул Лободе, когда отступит коронавирус
Фото: Depositphotos
Новости без вируса: лающая овечка, спасение леопарда и свидания на карантине
Сергей Нагорнов // Фото: соцсети
Люди из народа, отличившиеся в марте
Фото: Global Look Press
Ферма для карантина: в Астрахани изобрели передвижной мини-огород
Фото: Global Look Press
В России есть двойник Греты Тунберг. И она живет в Коврове...
Фото: instagram
Беременная Симоньян и Губерниев на удаленке: что постили на минувшей неделе
Свежий номер
^