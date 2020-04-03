Губернаторы ретируются, а ФСБ скрывают данные. Главное к утру 3 апреля

Губернаторы, которых президент Путин признал ответственными за распространение коронавирусной инфекции в регионах продолжают увольняться. Вслед за региональными начальниками из Архангельской области и Республики Коми свой пост покинул губернатор Камчатки Владимир Илюхин, пишут «РИА Новости».

В Минюсте готовятся согласовать приказ Минздрава, который законно ограничит все плановые госпитализации пациентов. Теперь россияне будут направляться в больницы только по направлению от участкового врача в случаях сложных обострений заболеваний, пишет ТАСС. Эти меры предпринимаются для поддержания режима самоизоляции по всей стране.

20 союзов и ассоциаций поставщиков и продавцов обратились к Владимиру Путину с просьбой выделить дополнительные три триллиона рублей для увеличения пособий многодетным семьям, безработным и пенсионерам. Это предлагается сделать для улучшения покупательской способности у наиболее уязвимой категории граждан и сохранить организации, занятые в поставке и продаже товаров.

Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ в комментарии «Известиям» усомнился, что средства будут потрачены, а не отложены в накопления.

В ФСБ предложили ограничить перечень информации, которая может быть опубликована в сети. Об этом пишет «Интерфакс». В частности, проект указа предлагает убрать из перечня доступной информации сведения о функциях и задачах территориальных органов безопасности, о поездках руководителей ФСБ, итогах мероприятий ведомства и международной работы федеральной службы.