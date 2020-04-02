Ящики для пожертвований разрешат только НКО с соответствующими документами

Совет Федерации одобрил закон, ужесточающий правила использования ящиков для сбора благотворительных пожертвований.

Соответствующее решение было принято в ходе заседания верхней палаты парламента, пишет агентство «Москва». Накануне, 1 апреля, документ в третьем, окончательном чтении приняла Госдума.

В соответствии с законом, право использования ящиков может принадлежать исключительно некоммерческим организациям, учредительными документами которых предусмотрено право на осуществление благотворительной деятельности. Переносные ящики можно будет использовать исключительно во время и в месте проведения мероприятий такими организациями. Кроме того, в процедуре извлечения пожертвований из емкости должно принимать участие лицо, независимое от организации, использующей ящик для пожертвований.

Авторами документа выступили депутаты от фракции «Единая Россия» во главе с заместителем председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Натальей Костенко.

По словам председателя профильного Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергея Гаврилова, новый закон поможет сократить число случаев мошенничества в сфере благотворительности. «Принятые законодательные изменения позволят запретить такой сбор средств всем организациям, кроме ограниченного круга организаций, у которых благотворительная деятельность является основной уставной деятельностью. Такая деятельность должна быть прозрачной. Выемка и инкассация собранных денежных средств станет публичной», – приводит слова Гаврилова «Парламентская газета».

Закон вступит в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.