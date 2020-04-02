В вооруженных силах РФ проведено чуть больше 4 тысяч тестов, зараженных пока нет

В пресс-службе Министерства обороны России сообщили о проведении 4 187 тестов на наличие коронавируса. Это следует из инфографики, опубликованной на официальном сайте ведомства.

Все исследования, по данным ведомства, показали отрицательный результат. Там также отрицают наличие заболевших в Вооруженных силах.

Валентина Мельникова: Какой идиот подсунул Путину указ о весеннем призыве?!

("Всё происходящее сейчас с призывом в армию в разгар коронавируса можно оценивать только в психиатрических терминах")

Напомним, что с 1 апреля в стране начался весенний призыв в армию, его не стали отменять на фоне массового карантина и режима самоизоляции, который может быть продлен ещё на неделю.

При этом источники РБК сообщали о возможном переносе парада Победы, либо его организации в закрытом режиме, без зрителей.