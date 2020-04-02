В Москве и Подмосковье будет облачно, ветрено и дождливо

Пасмурная погода, осадки и ветер с порывами до 15 м/с ожидают жителей столичного региона в четверг, 2 апреля.

Как сообщается на сайте Гидрометцентра, днем столбики термометров покажут в Москве 5–7 градусов тепла, ночью они опустятся до 1 градуса. Ветер будет дуть юго-западный, его скорость достигнет 5–10 м/с.

В Подмосковье температура будет от 3 до 8 градусов, в ночь на пятницу, 3 апреля, похолодает до минус 2. Ветер подует со скоростью 7–12 м/с, местами его порывы будут достигать 15 м/с.

Атмосферное давление в московском регионе составит 738 мм ртутного столба.