В Краснодарском крае по просьбе МВД запретили продажу алкоголя с 18:00 до 10:00

Пресс-служба краснодарского краевого парламента сообщила о сокращении времени продажи алкогольной продукции, передает «Интерфакс».

Ранее в кубанском регионе можно было купить алкоголь в розничных сетях с 23:00 до 8:00. Теперь запрет на продажу действует с 18:00 до 10:00.

Мера введена местным Заксобранием по просьбе руководителя краевого управления МВД Александра Речицкого. По его словам, в период, когда в регионе с 16 марта были введены меры самоизоляции, число тяжких бытовых преступлений увеличилось на 19%.