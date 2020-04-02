Сбои в Facebook и сроки окончания COVID-19 в России: главное к утру 2 апреля

В Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) назвали сроки завершения вспышки COVID-19 на территории России.

По словам главного инфекциониста ФМБА Владимира Никифорова, пик распространения коронавируса в России еще не пройден, но вспышка сойдет на нет к лету. «В конце концов кончится к лету, это точно», – заявил он в эфире «Первого канала». Медик отметил, что самой критичной будет середина следующей недели. По мнению Никифорова, коронавирус относится к ОРВИ. Подъем, а затем спад таких вирусных заболеваний обычно длится 10–12 недель.

В Москве между тем скончались еще три человека с коронавирусом. По данным столичного депздрава, умершим было от 63 до 72 лет, у всех были сопутствующие заболевания, включая сердечно-сосудистые. Одна из погибших недавно вернулась из-за рубежа.

Коронавирус выявлен у сотрудницы Национального медицинского исследовательского центра онкологии (НМИЦ) имени Блохина в Москве, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу онкоцентра. Госпитализация в отделение химиотерапии и комбинированного лечения злокачественных опухолей приостановлена. Заболевшая неделю находится на самоизоляции, в настоящее время выясняется, с кем она контактировала.

В Сыктывкаре идет доследственная проверка после массового заражения COVID-19 в одном из медучреждений города. Уточняется, что речь идет о 53 заболевших, все они находятся в Эжвинской больнице, среди инфицированных есть медперсонал. Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального СКР, источником заражения мог стать один из сотрудников. Сейчас учреждение работает в режиме строгого карантина, в стационаре наблюдаются 263 человека, у всех взят анализ на коронавирус. Всего в Коми зарегистрировано 54 случая заражения коронавирусом. Первого заболевшего уже вылечили и выписали.

В работе Facebook, WhatsApp и Instagram произошел сбой, сообщает портал Downdetector. Проблемы у пользователей FB возникали, в основном, при загрузке изображений, в Instagram сбои происходили при просмотре ленты новостей, в WhatsApp – при отправке и получении сообщений. Большинство жалоб поступило из США; в России со сложностями столкнулись жители Москвы и Санкт-Петербурга.

По данным ООН, в настоящее время бедными в арабских регионах признаны 101,4 млн человек, еще 52 млн недоедают. Об этом говорится в докладе, опубликованном на сайте Экономической и социальной комиссии для Западной Азии (ЭСКЗА). Согласно прогнозам организации, из-за пандемии COVID-19 уже в этом году за чертой бедности окажутся 8,3 млн человек, а число голодающих увеличится на 2 млн.