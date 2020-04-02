Роскомнадзор сообщил о ложных угрозах 300-тысячными штрафами от имени ведомства

РКН предупредил о рассылке фейковых писем от своего имени с требованием подать уведомление о начале обработки данных.

«От операторов персональных данных поступают жалобы на участившиеся случаи массовой рассылки с электронных адресов, не принадлежащих Роскомнадзору, информационных писем о необходимости подачи уведомления об обработке персональных данных. При этом в письмах содержится ложная информация», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В письмах от имени РКН говорится, что в случае непредставления уведомлений операторам якобы может грозить штраф до 300 тысяч рублей.

В Роскомнадзоре разъяснили, что до начала обработки персональных данных операторы действительно обязаны уведомить ведомство о своем намерении, однако в ряде случаев этого не требуется.

Также в РНК указали на то, что административная ответственность за непредставление уведомления карается штрафом до 5 тысяч рублей.

В ведомстве напомнили, что при получении писем следует обращать внимание на адрес отправителя: все электронные адреса Роскомнадзора оканчиваются на @rkn.gov.ru.