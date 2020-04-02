Перепись населения перенесут из-за срыва обучения сотрудников в связи с COVID

Всероссийская перепись населения может быть перенесена с октября 2020 года на 2021 год, сообщает пресс-служба Росстата.

«У нас остается все меньше времени для обучения переписчиков и наладки техники, обеспечивающей в том числе безопасность собираемой информации», — сетует руководитель статистического ведомства Павел Малков.

Сейчас Росстат рассматривает разные варианты организации переписи, чтобы она прошла в планируемом виде. Новые сроки проведения статистической сборки будут определены правительством РФ.

Напомним, что нововведением грядущей переписи стала возможность пройти ее самостоятельно на сайте «Госуслуги» или на стационарном пункте в центре «Мои документы».