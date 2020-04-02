"Открытая Россия" призывает отпустить часть осужденных и подозреваемых

«Открытая Россия» призвала власти провести массовую амнистию для предотвращения массовых смертей в колониях и следственных изоляторах. Об этом Sobesednik.ru сообщили в пресс-службе организации.

Напомним, ранее с подобными требованиями уже выступали муниципальные депутаты Москвы.

По мнению представителей «Открытой России», под угрозой заражения находятся не только сотни тысяч заключенных, но и сотрудники ФСИН, работающие в местах лишения свободы. По их данным, в местах лишения свободы сейчас находятся 425 тысяч человек, при этом около 100 тысяч не осуждены вовсе, а лишь подозреваются в совершении преступлений. При этом 35 тысяч заключенных старше 55 лет. Столько же больны туберкулезом: «У большинства заключенных ослаблен иммунитет и есть хронические заболевания, из-за вероятность смерти при заражении коронавирусом у них возрастает в несколько раз», — пишут активисты, отмечая, что в местах лишения свободы заключенные фактически лишены доступа к качественной медицинской помощи.

Они считают необходимым освободить тех, кто осужден за преступления небольшой и средней тяжести, а также «политических заключенных», беременных женщин и женщин с несовершеннолетними детьми. Кроме того, выпустить из колоний, по их мнению, необходимо пожилых заключенных и страдающих от хронических болезней.

«Открытая Россия» также призвала отпустить до суда всех обвиняемых в ненасильственных преступлениях под домашний арест, либо под подписку о невыезде.

Отметим, что во ФСИН ранее настаивали, что в колониях нет зарегистрированных случаев коронавируса.